Was in Irland und Italien seit 2004 Gesetz ist, in Skandinavien als selbstverständlich angesehen wird und in fast allen Ländern Europas und darüber hinaus von kaum jemanden in Zweifel gezogen wird, setzt sich langsam auf freiwilliger Basis auch in Österreich durch: das generelle Rauchverbot in Lokalen.

„Wir haben auf das Nichtrauchergesetz gehofft, das im Parlament beschlossen wurde und im Mai 2018 in Kraft treten hätte sollen. Leider hat die jetzige Regierung diese Regelung wieder gekappt, seitdem hat sich das Thema immer mehr aufgeschaukelt. Wir sind ein Mittelding zwischen Restaurant und Beisl, da ist es nicht machbar, irgendwie beides zu machen, etwa zu verschiedenen Zeiten“, haben sich Maria und Hans Martin Hudl die Entscheidung nicht leicht gemacht, das Stadtbeisl ab 1. Februar rauchfrei zu machen.

„Die Gesundheit unserer Gäste und auch unsere eigene ist aber absolut vorrangig“, sagen die beiden Nichtraucher, immerhin mit Abstand längstdienende Wirte der Bezirkshauptstadt.

Als Übergangsphase gibt es jetzt erst einmal außerhalb des Gastraumes eine Raucherecke, sobald es das Wetter zulässt kann dann im Schanigarten vor dem Haus geraucht werden. Zukünftig soll es im Außenbereich eine „Raucherecke“ geben, wie es etwa in Italien, aber auch vor vielen Lokalen in Österreich und anderswo der Fall ist.

Die ersten Reaktionen der (Stamm-)Gäste seien durchwegs positiv, freut sich Maria Hudl: „Einige unserer langjährigen Gäste haben die Umstellung augenzwinkernd zur Kenntnis genommen und gesagt, dass es gut sei und dass sie jetzt weniger rauchen würden.“

Und auch Küchenchef Hans Martin Hudl sieht Vorteile in der neuen Regelung: „Mich freut ganz besonders, dass manche Leute wieder zu uns essen kommen, die wegen der Raucher-Situation lange nicht mehr da waren. So soll es sein!“