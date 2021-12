Projekt „Stadterneuerung XL“: Erster Rücklauf ist vielversprechend

Am Beginn des groß angelegten Stadterneuerungsprozesses steht eine Bestandsanalyse unter dem Motto „Scheibbs fragt – und alle reden mit!“ in Form eines Fragebogens. Dieser wurde bereits an alle Haushalte in Scheibbs und im gesamten Bezirk verschickt. Nach Auswertung der Fragebögen soll es in weiterer Folge in enger Zusammenarbeit mit Christina Fuchs von NÖ.Regional um die Neupositionierung der Marke Scheibbs und die strategische Ausrichtung und Stadtentwicklung für die Zukunft gehen. Geplant sind dabei auch Workshops mit Bevölkerungsbeteiligung.

Die Fragebögen können noch bis 31. Jänner auch online unter www.scheibbs.gv.at/stadterneuerung/ ausgefüllt werden. Auch im Bürgerservice der Stadtgemeinde können die Fragebögen abgeholt werden.

Bürgermeister Franz Aigner: „Der Rücklauf der Fragebögen ist bisher wirklich sehr gut. Wir bitten aber all jene, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, noch von der Möglichkeit Gebrauch zu machen – je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, umso aussagekräftiger die Umfrage, die Ergebnisse und die eingebrachten Ideen und Anregungen.“

In einer Auftaktveranstaltung im Scheibbser kultur.portal am Donnerstag, 31. März, erfolgt dann die Präsentation der Umfrageergebnisse und der nächsten Schritte, die unter starker Einbindung der Bevölkerung vonstattengehen sollen.