Der Spaß und die Gemütlichkeit standen am Sonntag beim seit 1705 traditionell durchgeführten Burgerhof Frei- und Festschießen der Schützengilde Scheibbs 1569 im Vordergrund.

Zum neunten Mal war dieses Festschießen auch als Eisenstraße-Preisschießen deklariert. Und so konnte Vorjahressieger Ernst Fürrutter heuer die Eisenkette für den neuen NÖ Eisenstraße Schützenkönig an Edi Gonaus weitergeben. Er traf beim Schuss auf die Festscheibe am genauesten, ganz dicht gefolgt von Burkhard Greiner und Andreas Handl.

Die weiße Schneiderfahne für den schlechtesten Schuss ging von Bezirksehrenschützenmeister Helmuth Schweizer an Stadtrat Johannes Hofmarcher über. Unter den 30 Teilnehmern waren übrigens auch Landesoberschützenmeister Franz Obermann sowie Elisabeth Handl, die beim Festschießen den 100 Meter-stehend-frei-Bewerb gewann.

Markus Fürrutter und Gerhard Teufel entschieden die anderen beiden Bewerbe für sich und durften aus den Händen von Zieler Franz Handl die Siegespreise engegennehmen. Für die musikalische Überleitung bei der Siegerehrung sorgten Elisabeth Handl, Gerda Hengstberger und Gudrun Schagerl alias Scheibbser Dreier.