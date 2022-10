Neue Direktorin lebt „spannenden Spagat“

NÖN: Sie leiten seit September die Volksschulen Scheibbs und St. Georgen an der Leys. Wie schaffen Sie es, dass keine der beiden Schulen zu kurz kommt?

Ingeborg Schneider: Das ist tatsächlich ein spannender Spagat, den man hier machen muss, um beiden Schulen gerecht zu werden. Aber ich werde in beiden Schulen so viel wie möglich präsent sein. Und ich habe an beiden Stellen hervorragende Leiter-Stellvertreter, auf die ich mich während meiner Abwesenheit verlassen kann.

Sie waren seit 2007 Klassenlehrerin an der VS Scheibbs. Wie haben Sie sich auf die neue Aufgabe vorbereitet?

Schneider: Eine Einarbeitungszeit gibt es im Bildungsbereich leider nicht. Meine Vorgängerin Ruth Brüller hat mir vieles gezeigt, aber zu Schulbeginn ist trotzdem vieles neu gewesen. Da musste ich eben ins kalte Wasser springen.

Hatten Sie schon länger den Wunsch, eines Tages im Direktionsbüro zu sitzen?

Schneider: Es war nicht von vornherein ein Berufsziel oder Karrierewunsch. Aber ich war immer sehr bemüht, mich weiterzubilden und zu entwickeln. So bin ich auf den berufsbegleitenden Hochschullehrgang für Schulmanagement gestoßen und habe schließlich mit dem Master abgeschlossen.

Geht Ihnen der direkte Kontakt als Klassenlehrerin mit den Kindern ab?

Schneider: Ich bin nach wie vor zwischendurch in den Klassen, suppliere, wenn es Krankheitsfälle gibt. Besonders in Kleinschulen wie in St. Georgen an der Leys hat man ja kaum Personalreserven. Aber ich habe in beiden Schulen ein tolles Team. Das ist Gold wert.

Gibt es Schwerpunkte im Unterricht?

Schneider: Da gibt es viele. Wir bemühen uns besonders, die Schulqualität im digitalen Bereich zu fördern. Schon die Erstklässler bekommen Hausaufgaben, die sie mit Online-Tools lösen müssen.

Was ist Ihnen in Ihrer Schule besonders wichtig?

Schneider: Ein gutes Schulklima und ein wertschätzender Umgang miteinander. Das Wohlbefinden der Kinder muss im Mittelpunkt stehen. Denn wenn Kinder sich wohl und angenommen fühlen, sind sie auch motiviert. Dann gelingt Bildung am besten. Und Bildung verändert die Welt.

