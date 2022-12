Scheibbs Stadtamtsdirektor Nenning feierte Jubiläum

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Gerhard Nenning präsentierte in der Vorwoche zum 25. Mal den Scheibbser Mandataren einen Voranschlag. Foto: Eplinger

E in besonderes Jubiläum feierte der Scheibbser Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es war der 25. Voranschlag, den er den Scheibbser Mandataren präsentierte. „Allerdings mit so vielen offenen Fragen wie heuer waren wir schon lange nicht mehr konfrontiert“, betonte Nenning.