Strahlende Kinderaugen bei Buchvorstellung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Was der Unterschied zwischen Klima und Wetter ist, warum die Sommer immer heißer werden und wieso es unter einem Baum um acht Grad kühler ist, als im Schatten eines Sonnenschirms: Das und vieles mehr lernten 20 Kinder am Lehenhof beim Besuch von Peter Fischer-Colbrie und seinem Kobold-Freund Ögi. „Ich habe schon viele Bücher geschrieben, aber keines hat mir so viel Spaß gemacht wie dieses“, verdeutlicht Autor Peter Fischer-Colbrie seinen Schreibprozess.

Bei seinem Besuch im Scheibbser Lehenhof hatte der ehemalige Direktor der Bundesgärten vergangenen Mittwoch sein Buch „Mein cooler Freund Baum“ im Gepäck, welches die Geschichte von dem Kobold Ögi, den aktuellen Problemen in der Natur und der großen Bedeutung von Bäumen erzählt. Eben diese Erzählung sorgte mit interaktiven Aufgaben für einen aufregenden Nachmittag bei den kleinen Bewohnern des Scheibbser Lehenhofs.

Mit spannenden Experimenten wurden die Kinder in die Geschichte integriert. Foto: Holzgruber

„Die heutige Lesung wird ein Experiment“, meinte der Autor Peter Fischer-Colbrie mit Gedanken an die Sprachbarriere. Überwunden wurde diese durch Dolmetscher Temirchan Frizier, der den Kindern die Geschichte in ihre Muttersprache übersetzte. Denn obwohl bereits einige Tage nach der Ankunft der geflüchteten Familien am 1. April mit dem Deutschunterricht begonnen wurde, reicht das Deutschniveau der Kinder noch nicht aus, den Inhalt des Buches zur Gänze zu erfassen. „Wir haben aber das Beste daraus gemacht“, zeigt sich die Lehrerin Farisa Chamajewa zufrieden über die Fortschritte. Bei Fragen sowie beim abschließenden ÖGI-Lied konnten die Kinder ihre bisher erlernten Deutschkenntnisse vorzeigen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.