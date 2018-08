Nach langwierigen Bemühungen und der Suche nach einem geeigneten Standort konnte die Webcam nun endlich unter http://scheibbs.it-wms.com/ online gehen. Umgesetzt wurde die Installation mit der auf dieses Gebiet spezialisierten Firma WebMediaSolutions aus Klagenfurt am 50 Meter Hohen ORS-Sendemasten am Lampelsberg in 760 Metern Seehöhe.

Die Webcam ermöglicht einen tollen Blick auf die Stadt Scheibbs und den Blassenstein – im Hintergrund ist auch noch St. Georgen/Leys zu erkennen. Das Bild der Webcam wird alle 30 Minuten aktualisiert, auch eine Rückschau auf vergangene Aufnahmen und deren Download ist möglich.

Stadtgemeinde Scheibbs

Da bisher auch keine umfassenden Wetterdaten von Scheibbs verfügbar waren, wurde am Dach des Bauhofs der Stadtgemeinde zusätzlich eine Wetterstation installiert, die umfassende Wetterdaten von Scheibbs liefert und die mittels einer Schnittstelle im Bild der Webcam abrufbar sind.

Damit können nun alle Interessierten jederzeit einen Blick auf die Stadt und die aktuelle Wetterlage vor Ort werfen.