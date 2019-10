Stadtgemeinde

Die Urlingerwarte am Blassenstein erstrahlt wieder in neuem Glanz, sehr zur Freude von Stadtrat Adolf Wagner, ÖTK-Obmann Markus Tutschek, Peter Frosch, Gerhard Hengstberger und Bürgermeister Franz Aigner (von links). Seit vergangenem Donnerstag ist die Warte auch wieder für Wanderer zugänglich. Die Beleuchtungsmängel, die nach einem Blitzschlag aufgetreten sind, sollen in den nächsten Tagen behoben werden, sodass die Warte auch wieder in der Nacht erstrahlt.