Ihre kreative Ader und ihr künstlerisches Talent entfalten und fördern – das können Kinder zwischen sechs und elf Jahren seit März in Scheibbs, und zwar in der Malakademie „KIDS“. Professionelle Unterstützung bekommen sie dabei von Margot Lederbauer, die verschiedene Techniken, Bildaufbau und die Handhabung verschiedener Materialien lehrt.

„Welches Thema oder Motiv gefällt mir und beschäftigt mich? Mit welchem Material will ich meine Idee darstellen? So viele Fragen, auf die wir im Rahmen des Kurses sicher Antworten finden“, sagt die gebürtige Melkerin, die nach der Matura und der Grafik-Design-Ausbildung an der New Design University in St. Pölten die Ausbildung zur ganzheitlichen Kunsttherapeutin an der Akademie für Kunsttherapie in Wien absolvierte.

Insgesamt nahmen 18 junge Talente in zwei Gruppen an der Malakademie KIDS in der Volksschule Scheibbs teil. Die Abschlussausstellung mit den besten beiden Bildern jedes Kindes fand am Mittwoch im Scheibbser Rathaus statt.

Bereits ab sofort können sich interessierte Kinder und Jugendliche für das kommende Schuljahr anmelden. Neu ab Herbst 2019 ist die Umstellung der gesamten Angebote der Niederösterreichischen Kreativakademie von einem Semester- auf einen Schuljahresbetrieb. Infos und Anmeldungen finden Sie unter: www.noe-kreativakademie.at/de/ standort/scheibbs