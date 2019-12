Weihnachtsmarkt ist eröffnet .

Trotz viel zu warmer Temperaturen herrscht an diesem Wochenende am Scheibbser Rathausplatz vorweihnachtliche Stimmung. Dafür sorgen die Stände von Vereinen, Privaten und Gewerbetreibenden beim diesjährige Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus sowie die vielen Kunsthandwerker, die ihre Werke im Rathaus zum Kauf anbieten. Die Eröffnung nahm am Freitag Bürgermeister Franz Aigner vor. Musikalisch umrahmt wurde diese von den BORG Bands "Heatstroke" und "4get it".