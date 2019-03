Fünf Bands & 15 DJs .

Fünf Bands, 15 DJs, eine Tanz-Company und jede Menge Craftbeer- und Cider-Spezialitäten aus dem Mostviertel: Das Aufgebot für den „Club to Most“ in der Ottakringer Brauerei am Samstag, 23. März, ist vielversprechend und vielfältig.