Theaterleiter, Produzent, Stückeschreiber, Regisseur und Schauspieler – Hubert Kramar lebt für die Bühne und das Schauspiel. Sein Engagement führte den gebürtigen Scheibbser bereits in die Staatsoper, in das Burgtheater und auf große Bühnen Deutschlands. Zudem ist er Gründer vieler Theatergruppen und nicht zu vergessen ist sein Mitwirken an 80 Produktionen als Filmschauspieler.

Ab 6. November wird seine neueste Inszenierung „Frühere Verhältnisse“ von Johann Nes-troy, eine Posse mit Gesang, im Theater Akzent in Wien aufgeführt. Neben der Regiearbeit übernimmt Kramar auch die Rolle des Anton Muffl. „Mich fasziniert die Aktualität des Stücks, auch die Aktualität der Charaktere, dieser rücksichtslose Eigennutz“, betont der Schauspieler.

Zudem ist Nestroy ein großes Vorbild von Kramar: „Die Verbindung von Nestroys sprachlicher Treffsicherheit mit seiner philosophischen Tiefe und Genauigkeit macht seine Größe aus. Ich liebe es, wenn eine Satire als Komödie getarnt ist, das macht ihn für mich zum grandiosesten österreichischen Theaterdichter.“

Vorverkaufskarten sind von Montag bis Samstag von 13 bis 18 Uhr unter ( 01/50165- 13306 erhältlich. Die Aufführungen finden am 6., 14., 23., und 29. November sowie am 3. und 6. Dezember im Theater Akzent in Wien statt.