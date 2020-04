Freitag ist in Scheibbs Markttag. Zumindest ist das ab sofort wieder der Fall, wenn auch nur in eingeschränkter Form. Nach einer zweiwöchigen Pause bieten am Rathausplatz Standler ihre Waren wieder wöchentlich zum Verkauf an. „Wir schauen natürlich, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird und wir tragen Schutzmasken“, erklärt Cornelia Hofmarcher die für alle ungewohnten Marktbedingungen, denn ein Ausschank findet derzeit nicht statt. „Wir hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können und wieder mehr Standler hier stehen werden“, sagt Hofmarcher. Auch Manuela Pfitzner hat umdisponiert und bietet derzeit statt ihren frisch zubereiteten Waffeln nur verpackte Produkte an.