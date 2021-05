Der Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Landesklinikums Scheibbs, Primar ", hat mit 1. Mai eine berufliche Leiterrolle übernommen. Seit 1. Mai leitet er interimistisch ebenso die Gynäkologische Abteilung im Klinikum Waidhofen/Ybbs.

Dort legte der bisherige Leiter, Primar Yanko Petkov, die Funktion zurück, um sich wieder mehr seinen Patienten widmen zu können. Petkov ist also weiterhin im Waidhofner Haus als Oberarzt tätig, wodurch sein großes medizinisches Fachwissen dem Landesklinikum weiter erhalten bleibt.

Primar Peter Diridl ist seit 2001 Leiter der Gynäkologie/Geburtshilfe in Scheibbs. Davor war der heute 61-jährige Gynäkologe jahrelang im Klinikum Amstetten als Oberarzt und später dann als stellvertretender Abteilungsleiter tätig. Der gebürtige Amstettner verfügt über ein enormes Fachwissen sowie über jahrzehntelange Erfahrung in der Geburtshilfe. Diridl hat sich besonders auf minimal invasive OP-Techniken und urogynäkologische Eingriffe bei Harninkontinenz und Senkungszuständen der Scheide und Gebärmutter spezialisiert. Er genießt nicht nur bei seinen Patienten große Beliebtheit, sondern wird auch von seinen Kollegen und Mitarbeitern als Führungskraft sehr geschätzt. „Durch die temporäre Zusammenlegung der Leitung der beiden Abteilungen sowohl in Scheibbs als auch in Waidhofen/Ybbs wird die Zusammenarbeit der beiden Häuser vertieft und enger vernetzt. Daraus entstehende Synergien können bestmöglich genutzt werden“, heißt es in der Presseaussendung des Landesklinikums Scheibbs.

„Ich möchte mich bei Oberarzt Petkov für seine bisherige Führung der Abteilung bedanken und freue mich sehr, dass er weiterhin im Klinikum tätig ist und uns mit seiner Erfahrung weiterhin bestmöglich unterstützt“, betont der interimistische ärztliche Direktor Primar Hubert Rogenhofer in Waidhofen/Ybbs und ergänzt: „Unser Dank gilt auch Primar Diridl, der sich bereit erklärt hat, die Leitung temporär zu übernehmen!“