Woche der Hofjause startet wieder

Werbung

Seit nunmehr zehn Jahren ist die Hofjause des NÖ Bauernbunds fixer Bestandteil des Jahreskreises der heimischen landwirtschaftlichen Betriebe. Als „Woche der Hofjause“ findet das Erfolgsprojekt daher auch dieses Jahr landesweit und gleich mit noch mehr teilnehmenden Betrieben, darunter Ab-Hof-Läden, Direktvermarkter-Lädern sowie Heurigen, statt. So beteiligen sich zehn Betriebe im Bezirk Scheibbs an der Aktion.

Die Hofjause verbindet Genuss mit Versorgungssicherheit. Traditionell geblieben ist das Datum, denn der 1. Mai wurde zum inoffiziellen kulinarischen Staatsfeiertag in NÖ ausgerufen. Aus dem Tag der Hofjause wurde mittlerweile die Woche der Hofjause von Sonntag, 24. April, bis Sonntag, 1. Mai. Die teilnehmenden Ab-Hof- und Direktvermarkterläden bieten die besten Zutaten für eine individuell zusammengestellte Jause für zu Hause an, die teilnehmenden Buschenschenken warten mit der kredenzten Jause in ihren Betrieben auf.

„Wer direkt bei unseren Bauern einkauft, weiß, was er oder sie bekommt, nämlich beste Qualität mit klarer Herkunft. Der Trend hin zu Regionalität wurde durch aktuelle Krisen verstärkt, durch die Hofjause können wir diese Entwicklung weiter unterstützen und den bäuerlichen Betrieben eine alternative Plattform bieten“, sagt Bezirksbauernbund-Obmann Franz Aigner.

Alle teilnehmenden Betriebe finden sich auch im Hoffinder von Niederösterreichs Bauern unter www.hofjause.at.

„Unserer heimischen Bauern garantieren uns in unruhigen Zeiten Versorgungssicherheit. Mein Anliegen ist es, dass möglichst viele Konsumenten vom Angebot der Hofjause Gebrauch machen und so ein kulinarisches Abenteuer durch den Bezirk antreten“, betont Landeskammerrätin Anita Heigl.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.