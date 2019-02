Ein Hackerangriff legt derzeit die Produktion der Firma Wittur in Scheibbs teilweise lahm.

Michael Bach Geschäftsführer Wittur Austria | Wittur Austria GmbH

Am vergangenen Samstagabend löste das System den Alarm aus. „Danach ist der Notfallplan in Kraft getreten und das IT-System hat sich heruntergefahren“ , erklärt Michael Bach, Geschäftsführer der Wittur Austria GmbH, im NÖN-Gespräch. Betroffen sind rund 100 Server an allen 16 Fertigungsstandorten weltweit. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Derzeit arbeiten 20 Experten von Scheibbs aus daran, das System schrittweise wieder hochzufahren. „Für unseren Standort bedeutet das, dass Teile der Produktion derzeit stillstehen.“

Vom Scheibbser Standort aus arbeitet ein IT-Experten-Team daran, das System schrittweise wieder hochzufahren. | Christ

Nur rund 50 Prozent der Mitarbeiter sind derzeit an ihrem Arbeitsplatz. „Bis Freitag, 14 Uhr, sollten alle Server wieder laufen und der Produktionsbetrieb wieder vollständig aufgenommen werden können“, zeigt sich Bach zuversichtlich.

Der Angriff kam vermutlich von Hackern aus dem asiatischen Raum. Das Bundeskriminalamt ermittelt.

Wittur hat 4.500 Mitarbeiter weltweit

Wittur ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komponenten, Bausätzen und Komplettsystemen in der Aufzugsindustrie. Im September des Vorjahres feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Jubiläum. Im Scheibbser Werk sind derzeit 600 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern ist mit Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen in Europa, Asien und Südamerika vertreten.