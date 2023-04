Vor 100 Jahren war die Geburtsstunde der Scheibbser Tonindustrie

Der 1920 aus Wien zugezogene Gärtner Ludwig Weinbrenner gründete 1923 die Tonindustrie Scheibbs. Die erste Eintragung der Mitarbeiter im Verzeichnis der Sozialversicherung ist mit 19. Februar 1923 datiert. Seit dem werden in Scheibbs durchgehend Keramikprodukte erzeugt.

Mit hervorragend ausgebildeten und hochbegabten Künstlerinnen und Künstlern entstand eine künstlerisch ganz außergewöhnliche Kunstkeramik, die alsbald in die ganze Welt exportiert wurde. Die Arbeiten, besonders die der ersten zehn Jahre mit ihrer Nähe und Verbindung zur Wiener Werkstätte, zeichnen sich durch kräftige Farben und hemmungslose Formgebung aus, was in den 20ern zum großen Erfolg in den USA führte. Schon 1925 war die Firma mit einem Tee-Service auf der Messe in London vertreten, die internationale Exportfirma Geo. Borgfeldt und führende Galerien in New York (Frankl und andere) führten sie in ihrem Sortiment.

Niedergang, Konkurse, Neubeginn, Rückschläge und neuerlicher Aufschwung folgten. Stilistisch reicht der Bogen vom späten Jugendstil über Kinetismus und wildem Art déco bis zur Neuen Sachlichkeit und der Gegenwart.

100 Jahre Scheibbser Keramik sind 100 Jahre Kunstgeschichte, 100 Jahre Weltgeschichte, 100 Jahre Firmengeschichte, 100 Jahre Stadtgeschichte und 100 Jahre Familiengeschichte.

Das Scheibbser Keramikmuseum unter der Führung von Hans Hagen Hottenroth lädt zum 100-jährigen Jubiläum zu einer Sonderausstellung ins Keramikmuseum Scheibbs. Öffnungszeiten ab 1. Mai: Freitag bis Sonntag (und feiertags) 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie gegen Voranmeldung, 0676/5584091. Infos: www.keramikmuseumscheibbs.at

