Spiele und Kindermusik im kultur.portal

Großer Dank geht in diesem Zusammenhang an die Sponsoren Schulmilch Familie Teufl, die Raiffeisenbank Scheibbs, scheibbs.impuls.kultur und den Getränkehandel Dollfuss sowie an die freiwilligen Helferinnen Katrin Fiedler, Juliana Schaufler, Katharina & Kristina Schafhuber und an Andrea Eßletzbichler, die für ein tolles Animationsprogramm sorgten und die Kinder mit Spielen und Tanzeinlagen den ganzen Nachmittag unterhielten.

Dank gebührt natürlich auch dem gesamten Elternverein für die kurzfristige Organisation, Dekoration, das umfangreiche Kuchenbuffet und den Buffetdienst.

Die Eltern und Kindern waren jedenfalls begeistert und freuten sich nach zwei Jahren Pause wieder über einen tollen Kindermaskenball in Scheibbs.

