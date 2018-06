Das Wetter bei der Scheibbser Radbergwertung auf den Blassenstein war kurios. „Beim Start am Rathausplatz herrschte herrliches Wetter“, schilderte Martin Eßletzbichler vom Organisationsteam. „Im Zielgelände des Straßenrennens hielt sich aber über eine Stunde lang eine hartnäckige Starkregenzelle. Aufgrund der schlechten Bedingungen war ein Angriff auf die Streckenrekorde nicht möglich.“

Eine ließ sich von den widrigen Bedingungen aber nicht beeindrucken. Irene Zerkhold. Die Scheibbserin war nicht nur die schnellste Dame am Straßenrad, sondern sicherte sich außerdem den Sieg in der Stadtmeisterschaft.

Die Scheibbser Damen-Mountainbike-Wertung entschied Marlene Resel für sich. Schnellste Mountainbikerin war Anneliese Schuhleitner aus St. Georgen/Leys. Bei den Herren ging der Straßenrad-Tagessieg an Tobias Stadler aus Waldkirchen in Deutschland. Das Mountainbike-Rennen entschied wiederum Markus Klaus Oberbramberger für sich.

Insgesamt gingen bei der 13. Auflage des vom ÖAMTC Zweigverein Scheibbs organisierten Events 56 Teilnehmer an den Start. 34 starteten in der Straßenradkategorie, 22 fuhren mit dem Mountainbike.