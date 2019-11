Ein Fußballspiel dauert normalerweise 90 Minuten – und eine kurze Pause. Wenn es wirklich um etwas geht, kann es ein Nachspiel und manchmal auch ein Elferschießen geben. Nicht so die dritte „Starnacht“ des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, zu der am 22. und 23.November Obmann Johann „John“ Wolmersdorfer & Co. eingeladen hatten.

Mehr als 100 ortsbekannte Persönlichkeiten und Nachwuchstalente schlüpften in die Rollen ihrer großen Vorbilder, um das bunte Mix und jeder Menge bekannter Hits und Schlager vergangener Tage oder auf der Höhe der Zeit zum Besten zu geben.

Bisher unbekannte Stars und kleinere Sternchen am Horizont von Gresten, Gresten-Land und Reinsberg sorgten in diesen beiden Nächten für Furore. Einzelne jetzt in den Himmel zu heben fällt schwer. Daher soll der olympische Gedanke dabei gewesen zu sein, als versucht wurde, mit dem Eintrittsgeld den Aufstieg des SC Gresten-Reinsberg von der 2. Klasse Alpenvorland in die 1. Klasse West möglich zu machen, im Vordergrund stehen.