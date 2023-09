Göstling: Familie Zettel-Lengauer gibt Jausenstation auf

„Ja, es stimmt“, bestätigt Christina Lengauer, die vor drei Jahren die Jausenstation ihrer Eltern übernommen hat im NÖN-Telefonat, „schweren Herzens muss ich die Jausenstation schließen.“ Als Grund nennt die 25-Jährige wirtschaftliche und gesundheitliche Gründe.

„Die von meinen Eltern Heidi und Wolfgang Zettel betriebene Landwirtschaft und der Urlaub am Bauernhof Betrieb Ablass bleiben wie gewohnt bestehen. Mein Mann, der auch 40 Stunden seinem Beruf nachgeht und ich werden sie tatkräftig unterstützen. Auch meine zwei Angestellten schlagen beruflich neue Wege ein“, betont Lengauer.

Die Jausenstation im 300 Jahre alten Bauernhaus Ablass in Hochreit ist bislang ein beliebtes Ausflugsziel bei Wanderern und ein gefragter Ort für Familienfeiern und Ausflugsgruppen. Die Gäste schätzen die vielen selbst erzeugten Produkte der Familie. „Unsere selbst gemachte Butter und Säfte etc. wird es aber weiterhin im Dorfladen Hannah in Göstling geben“, informiert Lengauer.

„Ich, meine gesamte Familie und unser Team wollen uns bei unseren vielen Gästen und Stammgästen für diese schöne Zeit bedanken“, betont Lengauer

Noch bis einschließlich 30. September ist die Jausenstation jeden Samstag und Sonntag geöffnet.