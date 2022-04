Flüchtlingshilfe in Scheibbs: „Geht nur zusammen“

Vollbild

Dolmetscherin Olga Metzinger aus Purgstall (2. von links) ist gebürtige Moldawierin und lebt seit 16 Jahren in Österreich. „Die Menschen sind alle sehr glücklich und dankbar, hier sein zu können. Dennoch: Alle wollen so bald als möglich wieder zurück in die Ukraine“, weiß Metzinger. Der pensionierte Mediziner Doktor Karl Exinger sorgt im eigens eingerichteten „Arztzimmer“ für die medizinische Betreuung der Vertriebenen – im Bild mit der 37-jährigen Tatjana Bogdanovic, die mit ihren zwei Kindern (Katharina 14, Roman elf Jahre alt) aus Kiew geflohen ist. Ihr Mann ist noch in der Ukraine. Deutschunterricht direkt im Quartier im Lehenhof. „Die Leute sind extrem willig, Deutsch zu lernen“, weiß Christine Dünwald-Specht. Tina Exinger, Alena Fallmann und Christine Dünwald-Specht sind die Organisatorinnen vor Ort, die Hilfe, Aufgaben und Dienstpläne koordinieren. Schulterschluss auch der Politik, von links: Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP), Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning, Stadtrat Hans Huber (SPÖ) und Stadtrat Joseph Hofmarcher (BUGS).

