Am Donnerstag, den 11. Oktober lud der ecoplus Unternehmensbereich „Standort & Service“ bereits zum sechsten Mal zum "Business-Treff am Wirtschaftsstandort Niederösterreich".

Veranstaltungsort war diesmal das Schloss Weinzierl. Im Mittelpunkt des Treffens, bei dem ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki hochkarätige Referenten und zahlreiche Teilnehmer begrüßen konnte, stand das Thema „Networking für Fortgeschrittene“. Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav betonte: „Innovationen entstehen oft durch Kontakte, die auch bei Events wie diesem hier geknüpft werden. Wie man die Potenziale der faszinierenden Welt der Netzwerke richtig nutzt, darüber referierte der international erfolgreiche Unternehmensberater und Manager Hermann Scherer.

Im Anschluss an sein Referat und ein Podiumsgespräch mit Stefan Pfeffer (Microtronics GmbH), Doris Wallner-Bösmüller (Bösmüller Print Management GmbH & Co KG) und Andreas Gebhardt (VeggieMeat GmbH) über ihre Networkingerfahrungen gab es natürlich auch noch die Möglichkeit, in der Aula des Schlosses bei Live-Musik und Mittagsbuffet die Gelegenheit zum Netzwerken beim Schopf zu packen.