Adventstimmung in Purgstall

Gemütliche Vorweihnachts-Stimmung herrschte am vergangenen Wochenende beim Purgstaller Schmankerladvent. Kinder-Musikgruppen und ein Ensemble des Musikvereins Purgstall schufen eine musikalisch passende Kulisse. Der Schmankerladvent in der Feichsenallee ist auch noch am kommenden Wochenende geöffnet.

