12 Gemeinden gründen Glasfaser-Gesellschaft

Zwölf Gemeinden ziehen beim Glasfaserausbau im gesamten Gemeindegebiet an einem Strang. Nachdem von der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) die Ortskerne ausgebaut wurden, geht es nun um die Flächendeckung im gesamten Gemeindegebiet der 12 Kommunen. Im Herbst startet der nächste Förderaufruf des Bundes. Für eine erfolgreiche Bewerbung ist eine eigene Gesellschaft erforderlich. Dieser Punkt ist mit der Gründung der „GMO-Glasfaser Mostviertel Ost GmbH“ nun erfüllt. 48 Gemeindevertreterinnen und -vertreter aus den zwölf Gemeinden waren bei der Unterfertigung mit Notarin Alice Grabenwarter dabei. Jede Gemeinde hat einen Gemeinderatsbeschluss gefasst und nimmt 10.000 Euro für die Fördereinreichung in die Hand.

Die weiteren Kriterien für die Fördereinreichung sind Verträge für den Glasfaser-Netzbetrieb und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. „Wir sind auf einem guten Weg. Mit den Netzbetreibern laufen die Verhandlungen und auch die Wirtschaftlichkeitsrechnung liegt im Entwurf bereits vor“, sagen die beiden Geschäftsführer der neuen GmbH, Martin Leonhardsberger aus Mank und Gerhard Groiss aus Wieselburg-Land. Gemeinsam mit den 20 Gemeinden der Region Mostviertel Nord sollen die Verträge für ganz Niederösterreich ausgearbeitet werden. Bis zum Herbst soll die Fördereinreichung beim Bund fertig sein. Eine erfolgreiche Bewerbung um die Bundesmittel ist auch Bedingung für die Mittel vom Land Niederösterreich. Nur wenn beide Förderschienen abgeholt werden, ist das 50-Millionen-Projekt für die 3.300 Haushalte mit 500 Kilometer Glasfaser-Leitungen in der Region finanzierbar.

Zu den zwölf Gemeinden zählen Wieselburg-Land, Oberndorf an der Melk, St. Georgen an der Leys, Zelking-Matzleinsdorf, St. Leonhard am Forst, Mank, Kirnberg an der Mank, Texingtal, Hürm, Kilb, Bischofstetten und St. Margarethen an der Sierning.