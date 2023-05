Erste Glasfaseranschlüsse in Wieselburg-Land noch im heurigen Jahr

Ein schnelles und zuverlässiges Glasfasernetz wird immer wichtiger für den Wirtschaftsstandort und die Lebensqualität in Gemeinden. Auch die Gemeinde Wieselburg-Land ist auf diesen Zug aufgesprungen. Das Netz wird von der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) im Auftrag des Landes errichtet und wird bald 365 Haushalte und Betriebe in der Region versorgen. Für das große Projekt sind Investitionen in Höhe von 1,9 Millionen Euro geplant.

ÖVP-Bürgermeister Karl Gerstl freut sich, dass der Ausbau in Wieselburg-Land durch die Baufirma Traunfellner schon voll im Gang ist. Die ersten Anschlüsse sollen noch heuer erfolgen. „Die Vorfreude auf die Aktivierung der Glasfaseranschlüsse ist bei allen Beteiligten groß. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die tatkräftig an diesem Projekt mitgewirkt haben. Denn schnelles Internet ist für die Lebensqualität der Bevölkerung und die Standortqualität einer Gemeinde in Zukunft entscheidend“, weiß der Ortschef.

„Glasfaser hat sich als vierte grundlegende Infrastruktur des 21. Jahrhunderts etabliert, neben Strom, Wasser und Kanalisation. Das ist nicht überraschend, da das österreichweite Datenvolumen stetig zunimmt und in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Um zukünftig große Datenmengen effektiv verarbeiten und transportieren zu können und somit die Digitalisierung weiter voranzutreiben, bedarf es einer zukunftsfähigen Technologie. Glasfaser ist heutzutage und auch in Zukunft das zuverlässigste und einfachste Mittel für ein exzellentes Internet“, ist Reinhard Baumgartner, Geschäftsführer der nöGIG Projektentwicklungs GmbH, überzeugt.

Die Wichtigkeit vom Ausbau des Glasfasernetzes unterstrich auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der sich für diesen (verspäteten) Spatenstich in der Vorwoche Zeit nahm: „Breitband bietet nicht nur die Möglichkeit zur Entwicklung von Wirtschafts- und Wohngebieten, sondern sorgt auch für Chancengleichheit zwischen ländlichen Regionen und Ballungszentren.“

