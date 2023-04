Glasfaserausbau in Scheibbs: 40 Prozent-Quote ist die „Hürde“

Bei einer breit angelegten Informationsveranstaltung berichteten Bürgermeister Franz Aigner sowie die Vertreter von A1 mit NÖ-Breitbandbeauftragter Paul Galuska an der Spitze über den für 2023 durch A1 geplanten Ausbau des Glasfaserausbaus im gesamten Gemeindegebiet. Im Rahmen des Ausbaus verlegt A1 die Glasfaser-Leerverrohrungen bis zu den Grundstücksgrenzen und auf Wunsch auch bis in die Häuser.

Dafür gibt es jetzt bis zum Start des Ausbaus die Möglichkeit, sich für die Verlegung bis zur Grundstücksgrenze zum Aktionspreis von 300 Euro anzumelden.

„Voraussetzung für die Umsetzung des Glasfaserausbaues in Scheibbs ist die Bestellung von Hausanschlüssen durch 40 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet unserer Gemeinde. Nutzen wir diese einmalige Chance, um den Familien in unserer Gemeinde ein zusätliches Plus an Komfort zu bieten“, appelliert Bürgermeister Franz Aigner.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.