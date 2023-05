Schnelles Internet Gleichenfeier für Glasfaser in St. Georgen an der Leys

Lesezeit: 2 Min Karin Katona

Reinhard Baumgartner (Geschäftsführer nöGIG), Bürgermeister Alois Mellmer und Landtagsabgeordneter Anton Erber (von links). Foto: Franz Reiterer, Franz Reiterer