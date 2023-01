Noch mehr Glasfaser in Lunz am See

Die Freude bei den Bewohnern im Ertltal ist groß, denn aktuell laufen hier die Vorbereitungen für den nächsten Schritt in Sachen Glasfaserausbau in der Gemeinde Lunz am See. „Derzeit läuft die Planung für die Trassenführung und die entstehenden Kosten. Im Herbst soll dann im Ertltal und Ahorntal mit der Verlegung des Glasfaserkabels für 15 Haushalte begonnen werden“, meint Vizebürgermeister Josef Strohmayer.

Über ein schnelles Internet dürfen sich künftig auch die Bewohner der Ortsteile Weinbergl und Kreuzkogel freuen. Hier wird im Zuge des Wasserleitungsbaues bereits das schnelle Kabel mitverlegt.

