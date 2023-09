200 Teilnehmer beim Bezirks-Senioren-Radwandertag in Wieselburg-Land

Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten am Vormittag bei der Sportanlage der Gemeinde Wieselburg-Land in Bodensdorf und absolvierten den 27,5 Kilometer langen Kurs. Der Weg führte sie dabei nach Plaika und durch die landschaftlich wunderschönen Gemeindegebiete von Purgstall, Steinakirchen und Wolfpassing, wo sie in Thorwarting bei einer Labestelle erstmals versorgt wurden. Anschließend ging es durch das Gemeindegebiet Wieselburg-Land zurück zur Sportanlage in Bodensdorf.

Am Zielort in Bodensdorf wurden die zahlreichen Teilnehmer vom Veranstaltungsteam rund um die Obmann-Stellvertreter Josef Hofmarcher und Leopold Prankl kulinarisch bestens versorgt. Nach der Erholung von den Strapazen und einer Rast klang der Radwandertag im Verlaufe der Nachmittagsstunden gemütlich aus.