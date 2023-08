Volksschule Steinakirchen: Ein Schmuckkästchen von Schule

Lokalaugenschein in der generalsanierten und ausgebauten Volksschule Steinakirchen exakt eine Woche vor Schulbeginn. Kommenden Montag werden die 215 Schülerinnen und Schüler erstmals ihr neues schulisches Heim betreten. Für neun der elf Klassen ist es überhaupt eine Premiere in diesem Gebäude. Nur die Viertklässler kennen noch die „alte“ Volksschule. Die übrigen Kinder – darunter auch 62 Schulanfänger – werden erstmals in diesem Gebäude Schulluft schnuppern. Allerdings werden auch die Viertklässler kaum etwas wiedererkennen. Denn die Schule wurde von Grund auf umgebaut, dazu kam ein drittes Stockwerk hinzu und der neue, große Turnsaal samt Kletterwand, den man auch in zwei Säle unterteilen kann.

Klar, dass beim Lokalaugenschein die Augen von Bürgermeister und Schulausschussobmann Wolfgang Pöhacker (ÖVP) und Direktorin Heidelinde Berger strahlen, auch wenn da und dort noch Handwerker an der Arbeit sind oder die Putztrupps eifrig wischen. „Wir sind innen im Großen und Ganzen so weit fertig, dass der Schulbetrieb planmäßig starten kann. In den nächsten Tagen kommen noch einige Beschriftungen und dann sollte innen so weit alles passen. Beim Außenbereich haben wir bei den Grünanlagen noch eine kleine Verzögerung. Diese werden erst im Laufe des Herbstes beziehungsweise im Frühjahr fertiggestellt“, weiß Pöhacker.

Vor viereinhalb Jahren mit Planungen begonnen

„Das ist verkraftbar, vor allem weil wir mit dem begehbaren Dach des neuen Turnsaals jetzt ja ohnehin auch einen wunderschönen neuen Außen-Aufenthaltsbereich haben“, sagt Direktorin Heidelinde Berger. Sie ist seit fünf Jahren Direktorin in Steinakirchen und seit viereinhalb Jahren mit diesem Projekt beschäftigt. „Da haben wir gemeinsam mit den Gemeindevertretern und den Architekten zum Planen begonnen. Vor zwei Jahren sind wir dann in das Schloss Wolfpassing übersiedelt und die Baustelle konnte beginnen. Jetzt freuen wir uns alle schon riesig auf unser neues Zuhause“, schildert Berger, die der Schulgemeinde auch nochmals dankt für die Unterbringung im Schloss als Ausweichquartier. „Das war die optimale Version. Einzig ein Turnsaal hat uns gefehlt, aber ansonsten war es für ein Ausweichquartier wirklich erste Klasse“, betont Berger.

Der neue Turnsaal kann gleichzeitig als Dachterrasse von den Schülern genutzt werden. Foto: Christian Eplinger

Hell, freundlich, wohnlich – da geht man gerne in die Schule

Erste Klasse wird auch das neue Volksschulgebäude. Sämtliche zwölf Klassenräume – einer davon wird vorerst von der Vorschulklasse genutzt – sind mit elektronischen Boards statt der alten Kreidetafeln und neuen Möbeln ausgestattet. Besonders auffällig: die ergonomischen bunten Sesseln für die Schüler. Das macht das Klassenzimmer gleich noch viel freundlicher. Generell ist das gesamte Gebäude irrsinnig hell und wohnlich. Dazu tragen auch die hellen Holzmöbel sowie große Glastüren in den Klassenräumen bei. Pädagogisches Prunkstück sind die „Marktplätze“ in allen Ebenen. „Dort können wir nun wirklich offenes Lernen und moderne Unterrichtsformen anbieten. Jetzt haben wir den Platz dazu und gleichzeitig die Möglichkeit für die Lehrpersonen, trotzdem alle Bereiche zu überblicken“, freut sich Berger.

Gemeinsam mit Architektin Christina Mayr hat sie bei der Ausgestaltung auch auf viel Liebe zum Detail wert gelegt. So ziehen sich das Motiv Baum und die Pusteblume durch alle Geschoße. „Als Musikvolksschule lassen wir auf den Klassen-Glastüren beim Sichtschutz die Noten von der Pusteblume davonfliegen. Und in jedem Geschoß gibt es auch einen Baum, der künftig mit entsprechenden Werkstücken der Schüler verziert werden soll“, sagt Berger.

Der Turnsaal ist schon jetzt heiß begehrt

Ein weiteres Prunkstück der Schule ist der neue Turnsaal, der auch von der Mittelschule mitgenutzt wird. „Wir haben in der Vorwoche die Stundeneinteilung gemacht. Beide Turnsaalhälften sind fast durchgehend belegt. Auch am Nachmittag, da die Nachmittagsbetreuung künftig in den alten MS-Turnsaal ausweichen wird“, weiß Berger. Ideal dabei ist auch der neue Verbindungsgang zwischen den beiden Schulen, sodass die Kinder trockenen Fußes von einem Gebäude ins andere kommen.

Und auch die 17 Lehrkräfte plus die vier Springer dürfen sich freuen. Das neue, helle Lehrerzimmer mit direkten Blick auf den Kirchturm ist mehr als doppelt so groß wie das bisherige und hat zudem eine kleine Freiluft-Terrasse. „Eigentlich der Notausgang, aber nachdem wir sowieso die Garderobe überbauen mussten, haben wir auch gleich einen Terrassenboden mitverlegt“, weiß Pöhacker.

Die offizielle Eröffnung des Zu- und Umbaus der Volksschule Steinakirchen ist für 20. Oktober terminisiert. Das wird dann übrigens auch einer der letzten Höhepunkte für Bürgermeister Wolfgang Pöhacker, der danach – wie angekündigt (die NÖN berichtete) – sein Amt niederlegen wird.