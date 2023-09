Messe Wieselburg: Treffpunkt für Ausbildung und Karriere

Mit der „Berufe zum Angreifen“-Messe powered by AK Kids am Donnerstag, 28. September, und Freitag, 29. September, wird für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Volksschule sowie der 1. und 2. Mittelschule ein Angebot geschaffen, bei dem sich Organisationen, Firmen und Schulen präsentieren. So wird ein erster Einblick in die verschiedenen Berufe und Tätigkeitsfelder, in Verbindung mit unterschiedlichen Werkstoffen und Materialien, geboten. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass direkt vor Ort viel ausprobiert werden kann. Öffnungszeiten: Donnerstag, 28. September, 8 bis 12 Uhr, Freitag, 29. September, 8 bis 16 Uhr.

Berufsorientierung live erleben

Die Ausbildungsmöglichkeiten nach der Pflichtschule sind vielfältig. Die Schule & Beruf – Niederösterreichs größte Fachmesse für Aus- und Weiterbildung – schafft mit über 150 Ausstellern einen Überblick. Von Donnerstag, 28. September, bis Samstag, 30. September, kann man Berufsorientierung durch praktische Workshops, beeindruckende Bühnenshows und interaktive Fachinputs erleben. Durch diese Mischung aus Informieren und Ausprobieren kann gleich live und unverbindlich das benötigte Geschick auf den Prüfstand gestellt werden. Oft wird dabei sogar ein Interesse für ein Berufsbild geweckt, an das man zuvor noch gar nicht gedacht hat.

Die Messe bietet die einzigartige Möglichkeit, mit Ausbildungsleitern direkt in Kontakt zu treten oder mit Lehrlingen und Schülern über ihren Alltag zu plaudern und so Eindrücke und Erfahrungen aus der Praxis zu erhalten. Das Ausstellungsangebot umfasst unter anderem Lehre, Schulen, unabhängige Beratungsstellen, Weiterbildungsangebote und Studienangebote. Dabei sind Ausbildungsplätze in ganz Österreich zu finden. Die Messe erstreckt sich über sechs Hallen am Messegelände in Wieselburg, durch die vielen interaktiven Teile sollte ein Zeitfenster von rund drei Stunden für den Aufenthalt eingeplant werden.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Zudem gibt es ein kostenloses Messejournal mit allen Kontaktdaten der Aussteller, dies ist auch online verfügbar unter: www.schule-und-beruf.at. Alle Workshops und Rahmenprogrammbeiträge sind ebenfalls kostenfrei. Öffnungszeiten: Donnerstag, 28. September, 8.30 bis 14 Uhr, Freitag, 29. September, 8.30 bis 17 Uhr, sowie Samstag, 30. September, 8.30 bis 14 Uhr.

Erstmals gibt es heuer auch einen Karriereschwerpunkt. Der Karriere-Punkt ermöglicht es Ein-, Auf- und Umsteigern, in lässiger Atmosphäre potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Auf diesem neuen Job- und Karrieremarktplatz haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die vielfältigen Wege für einen erfolgreichen Jobein- bzw. Aufstieg zu erkunden und wertvolle Tipps für eine berufliche Neuorientierung zu erhalten. In enger Zusammenarbeit mit der TTI Group erweitert die Messe Wieselburg ihr breites Angebot rund um Aus- und Weiterbildung mit dem Karriere-Punkt, der parallel zur renommierten Fachmesse Schule & Beruf stattfindet.

Treffpunkt Erfolg: Feel the Beat

Wer bei „Job und Karriere“ an langweilige Gespräche denkt, wird angenehm überrascht sein: Das innovative Format ermöglicht eine einzigartige Vernetzung zwischen potenziellen Bewerbern und Arbeitgebern. Im Mittelpunkt steht dabei ein zwangloses Kennenlernen, begleitet von energiegeladener Musik und erfrischenden Cocktails. Das klassische Informieren an den Messeständen wird durch ein umfangreiches Vortrags- und Workshopprogramm ergänzt.

Für die individuelle berufliche Weiterentwicklung wird ein vielfältiges Programm geboten: von einem professionellen Bewerbungscheck und einer Social-Media-Analyse bis hin zur Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche, Karriereplanung und der Möglichkeit, Bewerbungsfotos aufzunehmen. Die Öffnungszeiten am Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 14 Uhr ermöglichen es sowohl Berufstätigen als auch Maturanten sowie Studenten, die Veranstaltung zu besuchen und alles rund um den Ein-, Um- und Aufstieg für die berufliche Selbstverwirklichung zu entdecken. Öffnungszeiten:Freitag, 29. September, 14 bis 20 Uhr, und Samstag, 30. September, 8.30 bis 14 Uhr.