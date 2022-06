Bildungsregion Mostviertel: Das Personalrad dreht sich weiter

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Das Schulsystem ist einigermaßen zur Normalität zurückgekehrt, das heißt aber für die Schulen noch lange nicht „Business as usual“. Das konstatiert der Leiter der Außenstelle der Bildungsdirektion in Waidhofen Josef Hörndler. „Es waren zwei fordernde Jahre und es war für den Betrieb und die Jugendlichen wahnsinnig wichtig, dass wieder einigermaßen Normalität eingekehrt ist“, sagt Hörndler. Es habe sich in vergangenen Monaten gezeigt, wie wichtig Schulveranstaltungen, Sport- und Projektwochen, gemeinsame Wandertage und Ausflüge, bunte Abende, Musik und Theater sind.

Entwarnung, was die psychische Belastung von Kindern angeht, kann Hörndler nicht geben. „Die Probleme bleiben. Obwohl wir das Angebot der Schulpsychologie ausgebaut und den Einsatz der Diversitätsmanagerinnen verstärkt haben, ist der Bedarf an psychischotherapeutischer Unterstützung enorm und das Personal ist gefordert“, sagt Hörndler.

Wo ebenfalls große Belastung herrscht, ist im Lehrerbereich. „Die Pädagogen sind vielfach durch Überstunden, Supplierungen und den gestiegenen administrativen Aufwand ausgepowert“, sagt Hörndler. Die kommenden Ferien seinen für das Personal wichtiger denn je. „Obwohl wir in der Bildungsregion 126 Lehrer neu anstellen, ist die Lage beim Personal weiter angespannt“, betont Hörndler. Denn die meisten der jungen Kollegen arbeiten nur Teilzeit, um ihre Masterarbeit abschließen zu können.

Vier Direktorinnen gehen in Pension

Im Bezirk kommt es gleich in sieben Schulen im Sommer zu einem Leiterwechsel. Vier Direktorinnen gehen in Pension, darunter Christine Loibl. Sie war seit 2019 Leiterin der NÖMS Steinakirchen und der Volksschule Wang. Mit der Leitung der beiden Schulen wird Christoph Wollmersdorfer betraut. An der Volksschule Purgstall übernimmt Karin Ederer von Manuela Gutlederer die Leitung. Gutlederer war seit 2011 Direktorin in Purgstall. Genauso lange führt Ruth Brüller die Volksschulen Scheibbs und St. Georgen/Leys. Auch sie geht mit Schuljahresende in Pension. Für sie übernimmt Ingeborg Schneider die Schulleitung. In der Volks- und Mittelschule Oberndorf, wo Direktorin Helga Moosbauer in Pension geht, folgt Susanne Klug als Leiterin.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.