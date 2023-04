Scheibbser Nachmittagsbetreuung wird flexibler

34 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit die von Manuela Schwarzinger geleitete Nachmittagsbetreuung in Scheibbs. Untergebracht ist diese im Volksschulgebäude in zwei Räumlichkeiten, die zuletzt von der Musikschule genutzt wurden. „Diese sind eigentlich nicht wirklich für die Nachmittagsbetreuung geeignet, weil sie keine Rückzugsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler bieten und auch keine eigenen Bereiche zum Lernen, Arbeiten, Essen oder für Freizeitbeschäftigungen. Zudem ist der Volksschul-Turnsaal nachmittags meist vom Poly belegt, wodurch auch hier keine Möglichkeit für eine sportliche Freizeitgestaltung bei der Nachmittagsbetreuung besteht“, sieht Bildungsgemeinderätin Barbara Schagerl auch in diesem Bereich Handlungsbedarf. Noch dazu, wo es für das Schuljahr 2023/24 bereits 43 Anmeldungen gibt.

Einem Wunsch der Eltern ist der Gemeinderat jetzt aber nachgekommen. Gab es bisher nur die Wahlmöglichkeit ein bis drei, vier oder fünf Tage, so kann man ab dem neuen Schuljahr wirklich tageweise die Betreuung wählen und zahlt nur an den tatsächlich betreuten Tagen. Ein Tag kostet künftig 24 Euro pro Monat, zwei Tage 47 Euro, drei Tage 70 Euro, vier Tage 93 Euro und fünf Tage 117 Euro.

Angepasst werden mit dem neuen Schuljahr auch die Essenspreise. Die haben sich um rund fünf Prozent erhöht. Eine Schülerportion kostet künftig 4,30 Euro, eine Erwachsenenportion (Suppe, Hauptspeise, Nachspeise) 7,80 Euro.

