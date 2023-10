Steinakirchen: Ein Freudentag in der Volksschule

Mit dem Lied „Seid willkommen“ begrüßte der Schulchor die Ehrengäste zur offiziellen Eröffnungsfeier der neu gestalteten Volksschule. „Bildung bedeutet nicht einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entzünden, das war auch das Motto bei unserem Schulumbau. Mit großer Freude und Genugtuung stehe ich heute hier in der neuen Schule. Heute ist ein großer Tag“, betonte Pöhacker und dankte allen, die an der Sanierung der Schule beteiligt waren.

An die 30 bauausführenden Firmen, vielen pädagogischen Überlegungen und Ideen vom Lehrerteam sowie dem Einfallsreichtum des Baumeisters sei es zu verdanken, „dass das Bildungszentrum Steinakirchen-Wolfpassing“, wie es Pöhhacker bezeichnete, innerhalb von zwei Jahren nun den neuesten Bildungssstandards entspreche. „Liebe Heidi, du und dein Team, ihr habt so viele gute Ideen eingebracht und einfach Großartiges geleistet“, richtet der Schulobmann seine Dankesworte an Direktorin Heidelinde Berger. Berger wiederum dankte dem gesamten Baustellenteam und ihren Lehrerkolleginnen für den Einsatz: „Es waren herausforderne Zeiten, aber es hat sich wirklich ausgezahlt.“

Neben der Vergrößerung des Turnsaals samt Kletterwand, der auch nun sehr intensiv von Vereinen genutzt wird, findet der Unterricht für die 214 Volksschüler jetzt in hochmodern ausgestatteten Klassenräumen statt. Eine unterirdische Verbindung zur Mittelschule sowie Marktplätze in jedem Stock des Schulgebäudes und Gänge mit Sitzwaben bieten alle Voraussetzungen für einen individuellen zeitgemäßen Unterricht.

Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer sprach wohl allen aus der Seele, als er sagte: „Die Schule ist einfach großartig geworden. Wir als Bildungsdirektion werden alles daran setzen, damit das Feuer der Begeisterung in diesem Hause weiterbrennt“. Und Baumeister Johann Vonwald fasste die gesamte Bauphase von der Planung bis zur Fertigstellung in einem gereimten Gedicht zusammen.

Für große Begeisterung bei den Kindern sorgte Landtagsabgeordneter Anton Erber, als er auf eine lange Festrede verzichtete und stattdessen versprach, die Kinder demnächst mit seinem Palatschinkenwagen besuchen zu wollen. Mit einem lauten gemeinsamen „jetzt geht’s los“ eröffnete Erber danach gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern ihr neues Schulgebäude. Zum Abschluss segnete Pfarrer Johann Lagler die Kreuze für alle Klassenzimmer.

Beim gemeinsamen Schulrundgang konnten sich die geladenen Gäste danach selbst ein Bild vom neu gestalteten Schulgebäude machen.