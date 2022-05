Schüler der MMS Gresten laden zum „Talk“

Werbung

Mit Begeisterung wird in der Musikmittelschule Gresten getrommelt, gesungen und getanzt. „Rund 80 Schüler proben derzeit intensiv für unser Musical, das am 20. und 21. Mai in der Kulturschmiede aufgeführt wird“, informiert Musik-Koordinatorin Daniela Faschingleitner. Der Titel „Let‘s talk! - Teenie talk“ verrät auch schon, worum es sich bei dem Musical dreht – eine Talkshow, bei der Teenies zu Wort kommen. Aktuelle Themen wie Klimawandel, Flucht ins Internet, Schönheitsideale, Pubertät und Geschlechterrollen schwirren durch die Köpfe und möchten diskutiert werden. Der Inhalt der Songtexte wurde vom Musikteam aufbauend auf Ideen und Vorschläge der Schüler geschrieben. Das Musical soll den Erwachsenen aufzeigen, mit welchen Themen sich die Teenies beschäftigen und auch zum Nachdenken anregen.

Karten sind in der Schule 07487/4041 erhältlich.

