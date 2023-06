Die Kraft der Freundschaft

Vergangenen Freitag standen Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Volksschule Scheibbs im Rampenlicht und zeigten, welches schauspielerische Talent in ihnen steckt. Insgesamt 47 Kinder wirkten an dem Schulmusical „Tuishi Pamoja“ mit und brachten die Geschichte von Giraffe Raffi und Zebra Zea auf die Bühne.

„Der Chor der Volksschule Scheibbs hat schon öfter kleine Schulmusicals aufgeführt. Durch Corona wurde uns eine lange Pause verhängt. Nun wollten wir wieder ein richtig großes Projekt umsetzen und haben dazu dieses Musical ausgewählt“, verdeutlicht Chorleiterin Angelika Sauer, wie es zu der Aufführung des Musicals kam, für welches monatelanges Proben auf dem Programm stand. „Wir proben schon seit über sechs Monaten intensiv daran. Da unsere Schule keinen Freigegenstand „Darstellendes Spiel“ hat, wurde gemeinsam mit dem Chor das Stück erarbeitet und geprobt“, verrät die Chorleiterin.

Der große Applaus von Lehrkräften, Schulkameradinnen und Kameraden sowie stolzen Eltern zeigte, dass sich die zeitaufwendige Vorbereitung gelohnt hat und die Kinder das Publikum mit ihrem Auftritt begeistern konnten. In den Hauptrollen des Musicals glänzten Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen. Auch Kinder der 3. Klassen wirkten solistisch mit, um eine Geschichte über die Freundschaft in der afrikanischen Savanne zu erzählen. Mit der Hilfe von drei lustigen Erdmännchen können die junge Giraffe Raffi und das Zebra Zea ihre verfeindeten Herden davon überzeugen, dass sich Freundschaft immer besser anfühlt als Feindschaft und dass Freunde gerade in der gefährlichen Savanne von großer Bedeutung sind.

Auch die Lehrkräfte der Volksschule Scheibbs leisteten einen großen Beitrag zum Erfolg des Schulmusicals. Regie führten die Lehrerinnen Angelika Sauer und Andrea Kraus. Für die Einstudierung der Sprechrollen waren Claudia Muthentaler und Marlene Reiter verantwortlich.