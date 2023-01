Der Infotag in den Wirtschaftsschulen Amstetten am 13. Jänner 2023 lockte viele interessierte Schülerinnen und Schüler an, die einen umfangreichen Einblick in die Angebote der vier Schultypen HLW für Kommunikation und Mediendesign, Aufbaulehrgang für Wirtschaft, Fachschule Wirtschaft und Wirtschaftsfachschule erhielten.

Führungen durch das Schulgebäude, kompetente Beratungsgespräche und kulinarische Köstlichkeiten rundeten den Nachmittag ab.

