Zwei Schulen überwinden Grenzen

Was vor vier Jahren mit ersten Gesprächen zwischen dem Scheibbser Direktor Ingolf Völker und dem ehemaligen Arzt des Scheibbser Krankenhauses, Günter Peter, begann, fand nun am vergangenen Donnerstag seinen offiziellen Beginn. Denn die Sportmittelschule will künftig intensiver mit der Jeghische Tscharenz Schule in Gyumri, der zweitgrößten Stadt Armeniens, kooperieren.

Entstanden ist die Verbindung durch Günter Peter, der seit 22 Jahren Schulen und Krankenhäuser in Armenien mit Spenden unterstützt. „Ich war jahrelang als ehrenamtlicher Krankenhaus-Fachmann im Rahmen des Wiener Vereins Kinderspital in diesem Land tätig. Umso mehr freut es mich, dass es nun in Zukunft hier eine Verbindung zwischen den beiden Schulen geben wird“, betont er. Mit im Boot ist bereits auch Gayane Misakyan, sie ist Lehrerin in der armenischen Schule. In der Vorwoche war sie in der Sportmittelschule als Gastlehrerin im Einsatz und hat sich dabei Einblicke in die Fächer Deutsch, Digitalisierung und Französisch verschafft. „Der Unterschied zwischen meiner Schule mit über 700 Schülern und der in Scheibbs ist auf jeden Fall die Größe der Schule und Klassen und natürlich die Ausstattung. Wir haben nur einen kleinen Computerraum und ein paar Laptops, und bei uns sitzen derzeit über 30 Schüler in einem Klassenzimmer“, erklärt die Lehrerin, die sich in Scheibbs von allen gut aufgenommen fühlt: „Hier sind alle sehr weltoffen und freundlich, ich freue mich schon auf die künftige Zusammenarbeit.“

In der neuen Partnerschule in Gyumri in Armenien werden über 700 Schüler unterrichtet. Gelernt wird hier neben Deutsch auch Russisch und Englisch. Foto: SchuleGünter Peter

Und diese soll sich laut Direktor Völker im Erfahrungsaustausch sowie mit Lehrerfortbildungen, Projekten und Videoschaltungen von Klassenzimmer zu Klassenzimmer fortsetzen. „Neben dem Lerneffekt steckt für mich aber noch ein tieferer Sinn hinter dieser Kooperation, nämlich dass dieses Kennenlernen anderer Menschen für mich die einzige Möglichkeit darstellt, friedensstiftende Maßnahmen zu setzen. Es soll vermitteln, dass es einzig die Entfernung ist, die für die Schüler den Unterschied ausmacht, wo sie die Schule besuchen.“

