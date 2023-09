Teamwork wird großgeschrieben

Im Rahmen einer Projektwoche im letzten Schuljahr stellten die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Randegg ihre Kreativität unter Beweis. In Begleitung von Jugendcoach Elke Indinger entstanden viele einfallsreiche Konzepte, welche von den Jugendlichen im Anschluss vor dem Randegger Gemeinderat präsentiert wurden.

Die Ideen der Schülerinnen und Schüler reichten dabei von einer Büchertelefonzelle, über einen Jugendraum bis hin zu einem überdachten Fahrradabstellplatz. Auch der Plan einer Grillstelle wurde dem Gemeinderat vorgelegt. Die Umsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts ließ dann nicht lange auf sich warten und stand am Dienstag der Vorwoche auf dem Programm.

„Als Gemeinderat habe ich mich um die Projekte angenommen und die Schülerinnen und Schüler unterstützt. Wir haben uns dann an einem Nachmittag getroffen und direkt am Bauplatz geschaut, welche Materialien gebraucht werden. So entstand dann eine tolle Grillstelle“, zeigt sich Wolfgang Zellhofer erfreut über die gelungene Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern mit der Gemeinde Randegg, welche die notwendigen Materialien inklusive Werkzeug zur Verfügung stellte. In einer Rekordzeit von knapp fünf Stunden erfolgte die Fertigstellung des gemütlichen Grillplatzes.

Rund zehn Jugendliche der 3. und 4. Klasse der Mittelschule Randegg beteiligten sich tatkräftig an der Umsetzung des Projekts auf der Naske Wiese neben dem Randegger Freibad, im Areal des Schulackerprojektes „Grow Up“.

Ab sofort ist das Areal öffentlich zugänglich und für jeden nutzbar, der einen idyllischen Grillabend plant. „Ein wertschätzender Umgang mit Mensch und Umwelt wird natürlich gewünscht“, betont Gemeinderat Wolfgang Zellhofer.