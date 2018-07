Die Schüler der zweiten Klassen der NMS Gresten erhielten in den vergangenen Tagen eine äußerst spannende und faszinierende Ausbildung: Sie wurden von Mitarbeitern der Filmproduktionsfirma „Kreativlösung“ in die Arbeit der Kostüm- und Maskenbildner und der Bühnentechniker eingeführt sowie in die Techniken eines Bühnenkampfes und in die Internet-Recherchearbeit. Auslöser für diese Schulprojektwoche war das über die Eisenstraße Niederösterreich und die deutsche Gemeinde Kammerstein initiierte transnationale LEADER-Projekt „VerWURZELT“.

Die Flucht der Exulanten vom Mostviertel nach Franken im Zuge von Reformation und Gegenreformation wurde mit einem Regionsfilm und je einem Schulfilm in Österreich und Deutschland aufgearbeitet. Die historischen Grundlagen stammen von Lokalhistoriker Hans Karner (Gresten-Land) und der ARGE Familienforschung.

„Wir sind sehr froh, dass wir diese Projektwoche bei uns in der Schule durchführen konnten. Unsere Schüler schnupperten Theater- und Schauspielluft, hatten großen Spaß und lernten dabei sehr viel. Die Filmproduktionsfirma ,Kreativlösung‘ arbeitete äußerst professionell und altersadäquat. Davon profitieren unsere Kinder“, freut sich NMS-Direktor Erich Buxhofer.

Die Filmszenen wurden mit den Kindern am Reinsberger Hof „Angelsöd“ gedreht. Von hier musste 1657 Matthias Kerschbaum mit Verwandten aus Gresten, Lunz am See und Ybbsitz auswandern.

Der Schulfilm wird im Herbst in der NMS Gresten vorgestellt. Der Regionalfilm „VerWURZELT“ ist am 7. Juli in der Kulturschmiede (18 Uhr) zu sehen.