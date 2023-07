Große Abschlussfeier im Poly Scheibbs

Die anwesenden Vertreter der Gemeinden und der Wirtschaft konnten sich vom umfangreichen Programm der Ausbildung überzeugen. Vom Fachabschlussprojekt, bei dem die Schüler ihr in diesem Schuljahr erworbenes Wissen vor externen Prüfern aus der Wirtschaft unter Beweis stellen mussten, über die Zusatzzertifikate bis zu den besonders Erfolgreichen beim Sportfest wurde alles geehrt.

Die Schüler haben zusätzliche Zertifikate in den Metall- und Elektro-Metallgruppen Pneumatik-, in der Elektro-Metallgruppe SPS- und in der TUN (Tourismus, Umwelt und Nachhaltigkeit)-gruppe ein MoneyMatters-Zertifikat erworben. Von den ukrainischen Schülern konnten einige die MIKA-D-Testung, den Deutschtest, positiv ablegen. Zudem gab es ein Sportfest und die Teilnahme am Polycup.

„Sport2“: Fachlehrerin Susanne Rinner, Lorenz Gratzer, Tina Huber und Alexander Kasser. Foto: Poly Scheibbs

„Alles in allem wieder ein erfolgreiches Jahr der Polytechnischen Schule des Bezirkes Scheibbs, in dem sie als Vermittlerin von Schlüsselqualifikationen in der Vorbereitung auf die Lehre glänzen konnte“, zieht das Leiterteam rund um Robert Heindl sein Resümee.

Besonders stolz können auch die fünf Schüler sein, die ihr letztes Plichtschuljahr sogar mit lauter „Sehr Gut“ im Zeugnis abgeschlossen haben. Sie bekamen als Symbol dafür einen Schlüsselanhänger mit dem Schriftzug „Poly Scheibbs“ überreicht.