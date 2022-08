Bezirk Scheibbs: Bestens vorbereitet ins neue Schuljahr

Werbung

Die Schulen des Mostviertels waren heuer schon zwei Wochen vor Schulbeginn sehr gut auf den kommenden Unterrichtsbeginn vorbereitet und die Lehrerinnen und Lehrer scharren in den Startlöchern. Dafür sind zwei Gründe ausschlaggebend, weiß der Leiter der Bildungsregion Josef Hörndler: „Einerseits ist mit 22. August an vielen Standorten der Unterricht in den Sommerschulen schon losgegangen, andererseits wissen Schulleitungen und Lehrer aus der Erfahrung der vergangenen zwei Jahre, dass kurzfristige Änderungen in der Pandemie von einem Tag auf den anderen kommen können. Dafür wollte man sich Handlungsspielraum schaffen.“ Daher stehen vielerorts die Stundepläne jetzt schon fest. „Es wurde vorbereitet, was immer möglich war“, sagt Hörndler.

Aus derzeitiger Sicht wird es im September weder Testungen noch Maskenpflicht geben. Gleichzeitig setzt man auf die Eigenverantwortung der Eltern, Kinder bei Krankheitssymptomen daheim zu lassen und freiwillig zu testen.

Steigende Schülerzahlen:

In der Bildungsregion Mostviertel steigen die Schülerzahlen heuer sowohl in den Volksschulen (plus 120 Schüler) als auch in den Mittelschulen (plus 105 Schüler) und Gymnasien leicht, was einerseits auf eine steigende Zahl ukrainischer Schüler, andererseits auf einen Rückgang des Heimunterrichts zurückzuführen ist. Nur mehr 268 Schüler haben für das kommende Schuljahr um Heimlernerlaubnis angesucht, halb so viele wie im Vorjahr. Viele Familien haben sich nach den Mühen des Heimlernens wieder zum Besuch einer Regelschule entschieden – mitunter aufgrund einer negativen Abschlussprüfung auch nicht ganz freiwillig. „Im Volksschulbereich haben 95 Prozent der daheim unterrichteten Kinder die Jahresprüfung bestanden, in der Sekundarstufe nur 85 Prozent. 59 Schüler sind zur Prüfung gar nicht angetreten“, sagt Hörndler. Sie werden nun per Bescheid einer Schule zugewiesen. Hörndler erwartet hier juristische Auseinandersetzungen bis hinauf zum Verwaltungsgerichtshof.

Neue Schulleitungen:

Im Bezirk starten gleich sieben Schulen mit einem neuen Schulleiter oder einer neuen Schulleiterin, da vier Direktorinnen in Pension gegangen sind. Christoph Wolmersdorfer übernimmt die Leitung der NÖMS Steinakirchen und der Volksschule Wang von Christine Loibl. An der Volksschule Purgstall folgt Karin Ederer Manuela Gutlederer. Ingeborg Schneider ist mit der Leitung der Volksschulen Scheibbs und St. Georgen/Leys betraut und damit Nachfolgerin von Ruth Brüller. In der Volks- und Mittelschule Oberndorf, wo Direktorin Helga Moosbauer in Pension gegangen ist, folgt Susanne Klug als Leiterin. Auch einen neuen Schulqualitätsmanager wird es geben. Wolfgang Schweiger tritt mit 1. September in den Ruhestand. Die Ausschreibung für die Nachbesetzung ist erfolgt.

Insgesamt bleibt die Personallage in der Bildungsregion angespannt. Trotzdem konnte der Großteil der durch Pensionierungen frei gewordenen Stellen nachbesetzt werden. „Obwohl wir in der Bildungsregion 126 Lehrer neu anstellen, ist die Lage beim Personal nicht einfach, da die meisten der jungen Kollegen nur Teilzeit arbeiten, um ihre Masterarbeit abschließen zu können“, weiß Hörndler.

Sommerschule:

Bereits seit Montag der Vorwoche drücken an drei Standorten des Bezirks über 150 Schülerinnen und Schüler freiwillig in elf Gruppen die Schulbank. In der Sommerschule werden in der VS Rand egg (Volks- und Mittelschule), der VS Scheibbs (VS und MS) sowie im Gymnasium Wieselburg (VS, MS/Gymnasium) Kinder in Deutsch, Mathematik und Englisch oder Sachunterricht (VS) unterrichtet. „Wir haben heuer 12 Volksschüler und 28 Schüler der Mittelschule. Die Teilnehmerzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen“, schildert Schulleiterin Manuela Auer.

