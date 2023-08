Mit Routine und Elan ins neue Schuljahr

Es sind nur noch wenige Tage, bis der Strand gegen das Klassenzimmer und die Badetasche gegen den Schulrucksack getauscht werden muss, denn am 4. September sind die Sommerferien offiziell vorbei und zahlreiche Schülerinnen und Schüler starten wieder in den gewohnten Schulalltag.

Routiniert laufen die Vorbereitungen für den Schulstart am BORG Scheibbs ab. „Bis jetzt ist alles noch sehr unaufgeregt. Ob das nur Wunschdenken ist oder dann auch tatsächlich der Realität entspricht, sehen wir, wenn die Schule wieder losgeht. Bei uns ist alles rund um das Erstellen des Stundenplans und das Abhalten von Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen schon Routine“, blickt Direktor Andreas Schmid dem ersten Schultag entspannt entgegen.

Kleinere Sanierungsarbeiten bezüglich Böden und Türen konnten in den Sommerferien fertiggestellt werden. „Das war aber nur Gebäudeinstandhaltung und nichts Aufregendes“, betont Direktor Andreas Schmid.

Auch von einem Lehrermangel ist das BORG Scheibbs nicht betroffen. Ein pensionsbedingter Abgang konnte hausintern nachbesetzt werden. Neben einer neuen Mathelehrerin treten ab September rund 80 neue Schülerinnen und Schüler in vier fünften Klassen an. Die Maturantinnen und Maturanten füllen in diesem Schuljahr ebenfalls vier Klassen.

„Dieses Jahr ist unser Sportzweig zum letzten Mal ein Schulversuch und wird dann Regelschulform sein“, verrät Schmid. Nach dem Start des Versuchs im Schuljahr 2013/14 entwickelte sich der Sportzweig zum beliebtesten Schwerpunkt am BORG Scheibbs. Viele Jahre lang waren die Schülerinnen und Schüler des Sportzweigs mit knapp zwei Drittel deutlich in der Überzahl. Mittlerweile verteilen sich die Schüler zu 50 Prozent auf den Sportzweig, die anderen 50 Prozent auf den musischen und bildnerischen Zweig zusammen. Eine sehr positive Entwicklung, wie Direktor Andreas betont: „Es war immer unser Wunsch, dass wir das große Ungleichgewicht etwas verringern, und wir sind auf einem guten Weg.“

Zahlreiche Neuzugänge im Schüler- und Lehrerteam

Insgesamt 830 Schülerinnen und Schüler starten im Francisco Josephinum Wieselburg ins neue Schuljahr. Knapp 200 Schüler verteilen sich dabei auf sieben fünfte Klassen. Die Matura werden rund 150 Schüler absolvieren.

Neue Lehrkräfte begegnen den Schülern ab September in den Fächern Rechtskunde, Deutsch, Biologie, Forstwirtschaft und Nutztierhaltung. Ein gewisser Lehrermangel ist am Josephinum dennoch spürbar: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Aufgrund der Größe unserer Schule können wir den Mangel aber mit Überstunden kompensieren“, verdeutlicht Direktor Alois Rosenberger.

In den letzten Tagen der Sommerferien stehen noch einige Konferenzen sowie Wiederholungsprüfungen an, bevor das Josephinum am 4. September wieder seine Schultore öffnet. Rund 500 Schülerinnen und Schüler können dann in ein renoviertes Internat einziehen. „In einem Teil des Schülerheims wurden die Böden erneuert und die Internatszimmer gestrichen“, zeigt Alois Rosenberger die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude auf.

Großes Interesse an Pflegeberufen

Über zahlreiche neue Anmeldungen für das kommende Schuljahr kann sich auch Barbara Heigl, Direktorin vom BIGS (Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe) in Gaming freuen. Im ersten Jahrgang starten insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht in drei unterschiedlichen Bereichen der Pflege- und Sozialbetreuung. „Wir freuen uns sehr über die guten Anmeldezahlen, platzen aber bald aus allen Nähten“, schmunzelt Direktorin Barbara Heigl und ergänzt: „Wir würden uns allerdings ein paar mehr Burschen wünschen. Bis auf einige Männer, die als Quereinsteiger in die Behinderten- oder Altenarbeit einsteigen wollen, sind die Mädchen in allen neun Klassen doch deutlich in der Überzahl.“

Auch im Lehrerteam des BIGS gibt es im kommenden Schuljahr einige Neuzugänge. In den Fächern Deutsch, Englisch sowie Betriebswirtschaft und Rechnungswesen stehen ab September neue Lehrerinnen in den Klassenzimmern. Von einem Lehrermangel ist an der Gaminger Pflegeschule im Moment nichts zu spüren. „Wenn unter dem Jahr niemand spontan ausfällt, haben wir aktuell genug Lehrkräfte“, blickt Direktorin Barbara Heigl zuversichtlich auf das kommende Schuljahr.

Die Sommerferien wurden in der Pflegeschule für einige Umbauarbeiten, darunter den Bau eines behindertengerechten WCs genutzt. Im Herbst stehen noch Fassadenarbeiten sowie der Bau einer Rampe an, um auch den Eingangsbereich barrierefrei zu gestalten.

Sport als neuer Schwerpunkt

Fleißig waren die Handwerker auch im BG/BRG Wieselburg. „Wir haben einen großen und total neuen Kraft- und Sportraum eingerichtet, das war ein wesentlicher Umbau“, verrät Direktorin Sigrid Fritsch. Grund dafür ist eine neue Schwerpunktsetzung, welche im kommenden Schuljahr neben Naturwissenschaften und Sprachen erstmals auch Sport beinhaltet. Im neuen Sportzweig (Movement) drehen sich die Inhalte vor allem um Sportpraxis- und Theorie, sowie Ernährung, Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit. Beim Sprachenschwerpunkt (Communication) stehen ab September neben verschiedenen Fremdsprachen vermehrt auch Rhetorik, Präsentationstechniken und Medienkompetenz auf dem Stundenplan. Selbstständiges Experimentieren im Labor, Ökologie, Forschung und Technik findet man im Science-Schwerpunkt, welcher die höchsten Schülerzahlen aufweist.

610 Schülerinnen und Schüler, darunter zwei Maturaklassen sowie zwei fünfte Klassen mit insgesamt 45 Schülerinnen und Schülern, starten im September in das neue Schuljahr. Auch neue Lehrer in den Fächern Deutsch und digitale Grundbildung stehen in den Startlöchern. „Wir nehmen einige Lehrkräfte auf, die das Studium noch nicht beendet haben, aber auf der Zielgeraden sind. Deswegen haben wir kein Problem, die Stunden abzudecken“, verdeutlicht Direktorin Sigrid Fritsch die Maßnahme gegen den Lehrermangel.