Kinder der VS Wieselburg spielten das Musical „Momo und die Zeitdiebe“

Im Dorf Wieselburg taucht ein unbekanntes Mädchen auf. Die Dorfbewohner wollen sich vorerst keine Zeit für Momo nehmen, kommen aber mit ihr ins Gespräch. Als die Wieselburger beginnen, für die Firma der Zeitdiebe zu arbeiten, ruft Momo die plötzlich sehr gehetzten Dorfbewohner zum Streik auf. Die Schildkröte Kassiopeia bittet Momo, ihr rückwärts durch die Zeit zu Meister Secundus zu folgen. Der erzählt ihr, wie die grauen Herren besiegt werden können. Momo knackt mit der goldenen Zeitblume den Tresor der Zeitdiebe und stiehlt ihre Stundenblumen.

83 Kinder am Stück beteiligt

„Momo und die Zeitdiebe“ wurde von Lehrerin Karina Berger geschrieben. Den Kinderchor leitete Corina Aigner. Stefan Buxhofer, der Dirigent der Bläserklasse, schrieb die Musik. Herta Mandl, Lehrerin der Bläserklasse, spielte im Ensemble mit. Unterstützt wurde das Team von Marie Stattler auf der Gitarre und Alexander Nemeth in der Theatergruppe. 83 Kinder der zweiten bis vierten Klassen waren insgesamt am Stück beteiligt. „Wir haben mit den Proben im Oktober 2022 begonnen“, erzählte Aura Klettl aus Wieselburg, die in der Hauptrolle als Momo glänzte. Eine Karriere als Schauspielerin peilt sie aber nicht an. Stattdessen will sie lieber Tierärztin werden. „Das Stück war sehr lieb inszeniert. Am besten haben mir die selbst geschriebenen Lieder gefallen“, sagte Adele Neubacher aus Wieselburg, deren Kinder James und Mia im Chor mitsangen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.