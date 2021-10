Landesklinikum Scheibbs: Nahrung ist beste Medizin

Zehn neue Mitarbeiter haben in den letzten zwei Jahren in der Küche des Landesklinikums ihren Dienst begonnen. Die Diätologinnen des Hauses organisierten speziell für die Dienstjüngeren eine Schulung zu den verschiedenen Kostformen und aktuellen Ernährungs-Themen.

Leichte Vollkost, Hausmannskost, Vitalkost und fleischfreie Kost heißen neben diversen Spezialdiäten die vier Hauptkostformen am Speiseplan des Landesklinikums Scheibbs. Um die speziellen Anforderungen an die Speisen in einem Klinikum weiter zu vertiefen, erläuterten die Diätologinnen das Hintergrundwissen im Zusammenhang zwischen Kostform und Krankheit. Anschließend gab es dazu auch Zubereitungstipps.

Dass die Menüs mit regionalen, saisonalen Produkten und sofern verfügbar in Bio-Qualität erstellt werden, ist in der Scheibbser LK-Küche schon seit vielen Jahren gelebte Selbstverständlichkeit.