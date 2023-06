Elias Buder ging als dritter Teilnehmer mit seiner Rede zum Thema „Barrierefreiheit“ in der Kategorie Klassische Rede – 8. Schulstufe an den Start. Neben seiner Begleiterin, der ehemaligen Lehrerin Monika Staudinger, verfolgten Schulkollegen, Freunde und Familie gespannt via Livestream am PC seinen Vortrag und drückten Elias die Daumen. In seiner Rede konnte der Göstlinger Schüler bereits einen ersten Teilerfolg in Sachen Barrierefreiheit verkünden, nämlich den Bau von Behindertenparkplätzen am Hochkar. Ein weiterer Erfolg für den Schüler war, dass die Bühne extra für die Siegerehrung barrierefrei gestaltet worden ist.

Nach einem Rahmenprogramm mit einer Stadtführung und dem Besuch einer Bühnenprobe der Oper Electra stand die Siegerehrung am Programm. Dabei wurde Elias Buder für seine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb ausgezeichnet. Der Vorsitzende der Jury hob hervor: „Die Entscheidung fiel uns extrem schwer, weil alle Reden hervorragend gewesen waren.“

Für Elias Buder war das Abenteuer Bundesredewettbewerb etwas ganz Besonderes: „Ich habe viele Eindrücke gewinnen können und würde jederzeit wieder an diesem Bewerb teilnehmen“, meint er.