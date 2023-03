Der neue FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel über seine neue Aufgabe

Freitagvormittag beschloss der Landesparteivorstand der FPÖ NÖ nicht nur das ausverhandelte Arbeitsprogramm mit der ÖVP, sondern auch die einzelnen personellen Entscheidungen. Den Posten des neuen Klubobmanns erhielt Reinhard Teufel.

Der 43-jährige Lackenhofer sitzt seit 2018 im Landtag. Bei den jüngsten Landtagswahlen feierte die FPÖ mit Reinhard Teufel als Spitzenkandidat im Scheibbser Bezirk die größten freiheitlichen Zugewinne (+14,5 Prozent). Auch wenn die 6.648 Stimmen (27,7 Prozent, Nummer zwei hinter der ÖVP im Bezirk) nicht zu einem Direktmandat gereicht haben, so galt sein Wiedereinzug in den Landtag schon von vornherein als fix, war er doch die Nummer sechs auf der Landesliste.

Teufel hat Erfahrungen als Büroleiter sowie Kabinettschef des freiheitlichen Bundesparteiobmanns Herbert Kickl und gilt als einer dessen engster Vertrauten. Teufel war auch Mitglied des Verhandlungsteams für den Koalitionspakt mit der ÖVP NÖ.

„Die Ausgangsposition war nicht einfach, da nach der Wahl vieles darauf gedeutet hat, dass die ÖVP mit der SPÖ koalieren will. Dann hat es die SPÖ scheinbar übertrieben und wir waren zurück im Spiel, wobei von unserer Seite her immer klar war, dass es zu keinem Zeitpunkt Parallelverhandlungen geben dürfte“, schildert Teufel. Die Verhandlungen selbst seien sehr professionell verlaufen. In mehreren Verhandlungsgruppen wurden Punkt für Punkt des Arbeitsübereinkommens abgearbeitet.

Viel Abstimmungsarbeit nach außen und innen nötig

„Dabei war uns immer klar, dass wir nicht die Kernkompetenzen der ÖVP angreifen werden, aber dass das Programm eine freiheitliche Handschrift haben müsse. Und das ist uns besonders beim Thema Corona gelungen, wobei ich da schon ein paar Mal mit Stephan Pernkopf zusammengekracht bin. Aber wir wussten, was wir unseren Wählern schuldig sind“, erklärt Teufel und weiß, dass auf ihn als Klubobmann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren viel Abstimmungsarbeit zukommen wird – sowohl nach außen hin als auch innerparteilich.

„Regierungspartei zu sein ist für uns in Niederösterreich eine neue Welt. Unsere Funktionäre und Mandatare im Land und vor allem in den Gemeinden sind seit 50 Jahren gegen die ÖVP aufgetreten und haben Oppositionspolitik gemacht. Da ist Erklärungsbedarf vorhanden, warum wir jetzt mit der ÖVP gemeinsame Sache machen“, weiß Teufel. Nach den ersten Reaktionen der Basis sei er aber überzeugt, dass die FPÖ-Wählerschaft diesen Weg gut heißt. „Die Wähler haben die ÖVP und FPÖ mit einer satten 70-Prozent-Mehrheit ausgestattet und diesen konservativen bis leicht rechts-konservativen Kurs gewählt. Sie wollen die FPÖ da als Korrektiv in der Regierung haben“, ist Teufel überzeugt.

Aber auch die ÖVP werde Neuland betreten. „Sie waren es gewohnt, in Niederösterreich absolut zu regieren. Jetzt haben sie einen Partner“, sagt Teufel, der allerdings einen guten „Draht“ zwischen ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger und ihm sieht. „Wir haben vor über zehn Jahren schon als Büroleiter auf Bundesebene miteinander gearbeitet. Er als Büroleiter von Spindelegger, ich als Büroleiter von Strache. Wir haben uns immer geschätzt, auch wenn wir beim Thema Lackenhof anfangs unterschiedlicher Meinung waren. Man begegnet sich in diesem Geschäft eben mehrmals“, lächelt Teufel.

Reaktionen von FPÖ-Funktionären aus dem Bezirk Scheibbs

Manuel Brunner, FPÖ-Bezirksobmann-Stellvertreter und geschäftsführender Gemeinderat in Purgstall: „Ich glaube, dass dies sehr gut funktionieren kann, weil wir kluge Köpfe an der Spitze haben. Außerdem freue ich mich, dass die Agenden Verkehrswesen und Sport bei unseren Leuten liegen. Da könnte einiges weitergehen. Wichtig ist, dass man die Regierung nun arbeiten lässt und sie am Ende der Periode bewertet, nicht am Beginn. Denn was mich schon stört, ist, dass wir sofort wieder ins rechte Eck gestellt werden. Das empfinde ich als traurig, weil es ein Gedankengut ist, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann.“

Markus Scharner, Obmann der FPÖ-Ortsgruppe Scheibbs Ost aus Wieselburg-Land: „Unter diesen Voraussetzungen war es unbedingt notwendig, dass wir als zweitstärkste Partei im Land auch Verantwortung übernehmen. Eine andere Lösung hätte es aus meiner Sicht nicht gegeben, auch wenn es einige negative Stimmen gibt. Aber die ÖVP in die Hände der SPÖ treiben oder gar in Neuwahlen wäre verantwortungslos gewesen.“

Peter Lebhart, langjähriger FPÖ-Funktionär aus Wang: „Ich sehe diese Koalition mit gemischten Gefühlen, auch wenn die Protagonisten sehr genau wissen, wer und wie die ÖVP ist. Denn leider hat ein Pakt mit der ÖVP noch selten länger gehalten, weil die ÖVP einfach nicht ehrlich zu ihren Partnern ist. Das habe ich auch oft genug auf Gemeindeebene erlebt. Irgendwie ist es in der DNA der ÖVP drinnen, den Partner über den Tisch zu ziehen. Aber ich hoffe, dass ich mich irre und unterstütze natürlich unsere Leute. In Wahrheit blieb ja auch keine andere Wahl, sonst hätte es wieder geheißen, die FPÖ verweigert die Arbeit. Umso mehr war es aber für mich eine Genugtuung, die Gesichter der ÖVP-Politiker bei der Pressekonferenz am Freitag zu sehen. Ein Strahlen sieht anders aus.“

