Schwer verletzt Baum traf Frau im Scheibbser Stadtpark - jetzt droht Gemeinde Klage

Dieser Lindenstamm stürzte am Pfingstmontag um und traf eine 61-jährige Scheibbserin. Die Feuerwehr Scheibbs führte die Bergungs- und Aufräumarbeiten durch. Auch weitere Bäume wurden von der Feuerwehr zurückgeschnitten. Foto: FF Scheibbs

M it schweren Verletzungen endete ein Spaziergang für eine 61-jährige Scheibbserin am Pfingstmontag im Scheibbser Stadtpark. Ein Baum fiel auf die Scheibbserin. Die will nun die Stadtgemeinde zur Rechenschaft ziehen.

Am Pfingtsmontagnachmittag ereignete sich der Vorfall im Scheibbser Stadtpark. Die 61-jährige Scheibbserin war mit ihrem Lebensgefährten spazieren. Die Sonne schien und es war windstill. Während sie in den Stadtpark einbog, blieb ihr Freund noch am Gehsteig stehen. Er hörte ein Krachen und versuchte seine Lebensgefährtin noch zu warnen. Doch zu spät. Ein Baum fiel plötzlich um und traf die 61-Jährige. Das Notarzt-Team versorgte die Frau vor Ort und brachte sie schließlich ins Landesklinikum Amstetten. Dort wurde sie noch in der Nacht operiert. Sie erlitt einen offenen Unterschenkelbruch, Prellungen und Blutergüsse. Die OP ist gut verlaufen, die Frau ist inzwischen wieder zu Hause. Sie will allerdings nun die Stadtgemeinde zur Rechenschaft ziehen. „Ich habe mir einen Anwalt genommen. Denn der Baum, der auf mich fiel, war im Baumstamm morsch und voll mit Regenwasser“, sagt die Frau. Die Stadtgemeinde hat nach dem Vorfall den Stadtpark sofort gesperrt und eine Untersuchung eingeleitet. Gemeinsam mit der Feuerwehr Scheibbs wurden weitere möglicherweise gefährliche Bäume zurückgeschnitten. „Die Bäume wurden heuer bereits einmal untersucht. Es hat nichts darauf hingewiesen, dass von dieser Linde eine Gefahr ausgehen würde. Diese Baumgruppe ist sicher um die 60 Jahre alt. Auch die Stämme der Bäume, die wir jetzt zurückgeschnitten haben, waren gesund. Es stimmt allerdings, dass dort im Innenkreis Regenwasser stand. Vielleicht hat das zu diesem Unglück geführt“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner, bedauert den Vorfall sehr und wünscht der Frau auch auf diesem Wege gute Besserung. Übrigens: Schon vergangenen Freitag fand im Scheibbser Stadtpark die bestens besuchte Hawaii-Party, organisiert von „party4you“ statt. Da ist trotz unbeständigen Wetters zum Glück nichts passiert.