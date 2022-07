Werbung

Der 60-Jährige hatte laut Polizei den Pkw offensichtlich übersehen, der in Lunz am See in die Straße ragte, und touchierte das linke Heck. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt.

Er wurde nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber ins UKH Linz geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

